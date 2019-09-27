Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden N'Koudou büyük maçlara her zaman daha iyi konsantre olduğunu söyledi. Fransız oyuncu, "Trabzonspor maçının önemini biliyorum" ifadesini kullandı.
KÖTÜ GİDİŞ BİTECEK
Kötü gidişatı durdurmak istediklerini ifade eden N'Koudou, "Bu maçı kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
N'Koudou Trabzonspor önünde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyerek, "Kazanmak istiyoruz" dedi.
BEŞİKTAŞ HIZ KESMİYOR
Kartal, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisine devam edilen Ruiz antrenmanın son bölümünde düz koşu yaptı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçerken idman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
KELEBEK HASTASI ÇOCUK ANTRENMANI İZLEDİ
Kelebek hastası olarak bilinen epidermolizis hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya, antrenman öncesi Avcı ve futbolcularla bir araya geldi.
KÖTÜ GİDİŞ BİTECEK
Kötü gidişatı durdurmak istediklerini ifade eden N'Koudou, "Bu maçı kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
N'Koudou Trabzonspor önünde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyerek, "Kazanmak istiyoruz" dedi.
BEŞİKTAŞ HIZ KESMİYOR
Kartal, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisine devam edilen Ruiz antrenmanın son bölümünde düz koşu yaptı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçerken idman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
KELEBEK HASTASI ÇOCUK ANTRENMANI İZLEDİ
Kelebek hastası olarak bilinen epidermolizis hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya, antrenman öncesi Avcı ve futbolcularla bir araya geldi.
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