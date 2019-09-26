Trabzonspor Beşiktaş karşısında yara sarmaya hazırlanıyor... Önce Getafe ardından Sivasspor'a mağlup olarak sıkıntılı bir döneme giren Bordo- Mavili takım bu hafta Beşiktaş ile oynayacağı maçı kazanarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapmaya başladı.
ÇIKIŞA GEÇMEMİZ GEREKİ
Bordo- Mavili takımın hocası Ünal Karaman yaşanan tüm sıkıntılara rağmen son ana kadar en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyleyerek çıkışa geçeceklerini belirtti.
ARAYA KAYIPSIZ GİRMELİYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü milli maç arasına kayıpsız gitmek istediklerini ifade ederek, "Beşiktaş'ı yenerek yeniden hayata dönmek istiyoruz. Hedef 3 puan" ifadesini kullandı.
ASLA DÜNYANIN SONU DEĞİL
Ligde aldıkları bir yenilginin dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Karaman, "Alacağımız bir galibiyet kötü gidişatı sona erdirecektir" diye konuştu.
DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı. Batı Alt VIP Tribün 500 lira ile en pahalı tribün olurken Doğu Alt Tribün'de en ucuz bilet 70 lira olacak.
PENALTI KABUSU!
Trabzonspor bu sezon resmi maçlarda 4 penaltı atışı kazandı. Bordo-Mavililer bu penaltılardan 4'ünden yararlanamadı. Bu kabus Sivasspor maçında da devam etti.
SAĞLIK KURULU TOPLANIYOR
Trabzonspor Sağlık Kurulu'nun bugün Sturridge, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in sakatlıklarını masaya yatırmak için bir toplantı yapacağı öğrenildi.
SOSA-NOVAK'TAN YEŞİL IŞIK
Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Sosa ve Novak'ın yönetimin sözleşme uzatma teklifine olumlu cevap verdiği öğrenildi
Trabzonspor iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan Hüseyin ve Arda'ya ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan yönetim Pereira, Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı. Sosa ve Novak teklifini kabul ederek takımda kalma fikrine sıcak baktıklarını ortaya koydu.
ÇIKIŞA GEÇMEMİZ GEREKİ
Bordo- Mavili takımın hocası Ünal Karaman yaşanan tüm sıkıntılara rağmen son ana kadar en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyleyerek çıkışa geçeceklerini belirtti.
ARAYA KAYIPSIZ GİRMELİYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü milli maç arasına kayıpsız gitmek istediklerini ifade ederek, "Beşiktaş'ı yenerek yeniden hayata dönmek istiyoruz. Hedef 3 puan" ifadesini kullandı.
ASLA DÜNYANIN SONU DEĞİL
Ligde aldıkları bir yenilginin dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Karaman, "Alacağımız bir galibiyet kötü gidişatı sona erdirecektir" diye konuştu.
DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı. Batı Alt VIP Tribün 500 lira ile en pahalı tribün olurken Doğu Alt Tribün'de en ucuz bilet 70 lira olacak.
PENALTI KABUSU!
Trabzonspor bu sezon resmi maçlarda 4 penaltı atışı kazandı. Bordo-Mavililer bu penaltılardan 4'ünden yararlanamadı. Bu kabus Sivasspor maçında da devam etti.
SAĞLIK KURULU TOPLANIYOR
Trabzonspor Sağlık Kurulu'nun bugün Sturridge, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in sakatlıklarını masaya yatırmak için bir toplantı yapacağı öğrenildi.
SOSA-NOVAK'TAN YEŞİL IŞIK
Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Sosa ve Novak'ın yönetimin sözleşme uzatma teklifine olumlu cevap verdiği öğrenildi
Trabzonspor iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan Hüseyin ve Arda'ya ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan yönetim Pereira, Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı. Sosa ve Novak teklifini kabul ederek takımda kalma fikrine sıcak baktıklarını ortaya koydu.
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