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, derbisine ile hazırlanıyor

'de derbisi hazırlıkları son sürat devam ediyor. , Fenerbahçe’nin ’deki ’in gol atarak kazandırdığı maçı izleyerek Galatasaray maçına hazırlanıyor.

Alex ile hazırlanıyor
F.Bahçe'de zaman durdu herkes Galatasaray maçına odaklandı... Sarı-Lacivertliler'de Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Max Kruse, Alex de Souza'nın kasetlerini izleyerek derbiye hazırlanıyor. Alman yıldız 2010-11 sezonunda Türk Telekom'da oynanan debisin izliyor.

2-1 KAZANDI
F.Bahçe o maçı 88'de Alex'in attığı golle kazanmayı başarmıştı.



DEV MAÇA ÇILGIN TALEP!
G.Saray - F.Bahçe maçına yoğun ilgi... G.Saray tarafından Sarı- Lacivertliler'e 2481 bilet ayrılırken, F.Bahçeli taraftarlar 10 bin üzerinde bir talepte bulundular.

SOSYAL MEDYA YIKILDI
Fenerbahçe taraftarının yoğun talebi sosyal medyada da uzun süre gündem oluşturdu.

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