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'da yabancı bilmecesi!

tribüne göndereceği iki isme henüz karar vermedi. Donk büyük ihtimalle ilk kurban olacak. İkinci isim konusunda ise favori Andone, plase Nagatomo.

Aslan’da yabancı bilmecesi!
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde 'da yabancı bilmecesi yaşanıyor... Elinde 14 yabancı bulunan teknik direktör tribüne göndereceği 2 isme henüz karar vermedi. Florya'dan gelen bilgilere göre ilk kurban büyük olasılıkla olacak. Hollandalı yıldız hem stoper hem ön liberoda alternatif olmasına rağmen böyle bir karar alındı. İkinci isim konusunda en büyük favori ise Florin Andone...



Ancak Terim'in Yuto Nagatomo'yu tribüne gönderip sol bekte 'ı oynatması de ihtimaller arasında yer alıyor.





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