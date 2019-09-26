Belhanda’dan büyük fedakarlık

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanına Belhanda damgasını vurdu... Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan ve 2 ay forma giyemeyeceği belirtilen Faslı yıldız özel bir maskeyle idmanda yer aldı. Fatih Terim, Belhanda'nın maskeyle nefes almakta bile zorlandığını söyledi. Ancak yıldız futbolcu "Derbide forma giyeceğim" dedi. Doktor Yener İnce ise "Cerrahlar derbide oynamasına engel olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.
Belhanda dünkü idmanda maskeyle çalıştı. Faslı yıldızın maskeye henüz alışamadığı gözlendi.
AKBABA SÜRPRİZİ
11 Mayıs'taki Rize maçında ayağı iki yerden kırılan yıldız futbolcu düz koşulara başladı...
Florya'da dün Emre Akbaba sürprizi yaşandı. 11 Mayıs'taki Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan yıldız futbolcu dün koşulara başladı. Ancak Emre'nin takımla birlikte en erken Ocak ayında çalışabileceği öğrenildi.
Emre dünkü antrenmanda düz koşu yaparken, bir yandan da tedavisine devam edildi.
TARAFTAR İÇİN KAZANACAĞIZ
Feghouli derbiyle ilgili açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız, "Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı ile olacak" dedi.
Belhanda dünkü idmanda maskeyle çalıştı. Faslı yıldızın maskeye henüz alışamadığı gözlendi.
AKBABA SÜRPRİZİ
11 Mayıs'taki Rize maçında ayağı iki yerden kırılan yıldız futbolcu düz koşulara başladı...
Florya'da dün Emre Akbaba sürprizi yaşandı. 11 Mayıs'taki Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan yıldız futbolcu dün koşulara başladı. Ancak Emre'nin takımla birlikte en erken Ocak ayında çalışabileceği öğrenildi.
Emre dünkü antrenmanda düz koşu yaparken, bir yandan da tedavisine devam edildi.
TARAFTAR İÇİN KAZANACAĞIZ
Feghouli derbiyle ilgili açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız, "Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı ile olacak" dedi.
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