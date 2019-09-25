'nin kilitlendiği dev derbiye 3 gün kaldı.müthiş maç öncesindeve'yi masaya yatırdı.yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapanilk 5 haftada ezeli rakibine neredeyse üstünlük kurmuş durumda.33'ü isabetli 95 şut atarken,27'si isabetli 72 şutta kaldı. Hücumda çok etkili olan Sarı-Lacivertliler ceza sahasında topla buluşmadaüstün.