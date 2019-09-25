Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev derbiye 3 gün kaldı. TAKVİM müthiş maç öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masaya yatırdı. Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya ilk 5 haftada ezeli rakibine neredeyse üstünlük kurmuş durumda.
HÜCUMDA ÇOK DAHA ETKİLİ
Fener 33'ü isabetli 95 şut atarken, Cimbom 27'si isabetli 72 şutta kaldı. Hücumda çok etkili olan Sarı-Lacivertliler ceza sahasında topla buluşmada 124'e 102 üstün.
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