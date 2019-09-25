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Rakamlar 'Fener' diyor! rakamlarda 'ın önünde

-Fenerbah.e derbisine 3 gün kaldı.TAKVİM müthiş maç öncesinde Galatasaray ve 'yi masaya yatırdı. Pas, şut ve ikili mücadele rakamlarında Galatasaray’dan daha iyi olan Fenerbahçe sadece hava topu istatistiklerinde rakibinin gerisinde.



Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev derbiye 3 gün kaldı. TAKVİM müthiş maç öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masaya yatırdı. Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya ilk 5 haftada ezeli rakibine neredeyse üstünlük kurmuş durumda.

HÜCUMDA ÇOK DAHA ETKİLİ
Fener 33'ü isabetli 95 şut atarken, Cimbom 27'si isabetli 72 şutta kaldı. Hücumda çok etkili olan Sarı-Lacivertliler ceza sahasında topla buluşmada 124'e 102 üstün.

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