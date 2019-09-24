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Yiğidolar Fırtına’nın serisini bitirdi

Trabzon, deplasmanda 9 maç sonra yenildi. 16 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. Bordo- Mavililer, bu yenilgiyle birlikte 6 puanda kaldı ve 5. haftayı 9. sırada tamamladı.

Yiğidolar Fırtına’nın serisini bitirdi
yenilgisiyle birlikte, 'un 'de deplasmanda 9 maç, toplamda 16 maç süren yenilmezlik serileri sona erdi... Bordo- Mavililer, bu yenilgiyle birlikte 6 puanda kaldı ve 5. haftayı 9. sırada tamamladı... Trabzonspor'un Süper Lig'deki namağlup unvanı da dün gece sona erdi... Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın sonunda kaybetmeyen tek takım ise lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor.



SAMASSA'DAN PENALTI İHLALİ!
Sivas kalecisi Samassa, Trabzonlu Sörloth penaltıyı kullanmadan önce kalesini terk etti. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıyı tekrar ettirmedi.



UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
Trabzonspor kalecisi, yediği ilk golde hata lı çıkış yapsa da 4 kritik kurtarışa imza attı...
Trabzonspor'da son haftaların forma ismi Uğurcan Çakır, dün yediği ilk golde hatalı çıkış yapsa da 4 önemli kurtarışa imza attı. Genç kalecinin, 90+5'te yediği gole ise yapacağı birşey yoktu... Bordo-Mavililer, ilk 5 haftada kalesinde 7 gol gördü. Fırtına, oynadığı her maçta kalesinde gol gördü.






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