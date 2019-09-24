Yiğidolar Fırtına’nın serisini bitirdi Trabzon, deplasmanda 9 maç sonra yenildi. 16 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. Bordo- Mavililer, bu yenilgiyle birlikte 6 puanda kaldı ve 5. haftayı 9. sırada tamamladı.









SAMASSA'DAN PENALTI İHLALİ !

Sivas kalecisi Samassa, Trabzonlu Sörloth penaltıyı kullanmadan önce kalesini terk etti. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıyı tekrar ettirmedi.







UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Trabzonspor kalecisi, yediği ilk golde hata lı çıkış yapsa da 4 kritik kurtarışa imza attı...

Trabzonspor'da son haftaların forma ismi Uğurcan Çakır, dün yediği ilk golde hatalı çıkış yapsa da 4 önemli kurtarışa imza attı. Genç kalecinin, 90+5'te yediği gole ise yapacağı birşey yoktu... Bordo-Mavililer, ilk 5 haftada kalesinde 7 gol gördü. Fırtına, oynadığı her maçta kalesinde gol gördü.













Sivasspor yenilgisiyle birlikte, Trabzonspor 'un Süper Lig 'de deplasmanda 9 maç, toplamda 16 maç süren yenilmezlik serileri sona erdi... Bordo- Mavililer, bu yenilgiyle birlikte 6 puanda kaldı ve 5. haftayı 9. sırada tamamladı... Trabzonspor'un Süper Lig'deki namağlup unvanı da dün gece sona erdi... Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın sonunda kaybetmeyen tek takım ise lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor.Sivas kalecisi Samassa, Trabzonlu Sörloth penaltıyı kullanmadan önce kalesini terk etti. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıyı tekrar ettirmedi.Trabzonspor kalecisi, yediği ilk golde hata lı çıkış yapsa da 4 kritik kurtarışa imza attı...son haftaların forma ismi, dün yediği ilk golde hatalı çıkış yapsa da 4 önemli kurtarışa imza attı. Genç kalecinin,'te yediği gole ise yapacağı birşey yoktu...kalesinde 7 gol gördü., oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. TÜM MANŞETLER