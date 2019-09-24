: Mağlubiyeti hak etmedik!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.
TELAFİ EDERİZ
Karaman, "Genele baktığımız zaman oynadığı oyundan memnunum. Penaltı dahil olmak üzere maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık. Son dakikalarda yediğimiz gol pahalıya mal oldu. Umarım telafi ederiz" dedi.
Trabzonspor kaptanı Sosa, 90+5'te gelen golle büyük şok yaşadı.
TELAFİ EDERİZ
Karaman, "Genele baktığımız zaman oynadığı oyundan memnunum. Penaltı dahil olmak üzere maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık. Son dakikalarda yediğimiz gol pahalıya mal oldu. Umarım telafi ederiz" dedi.
Trabzonspor kaptanı Sosa, 90+5'te gelen golle büyük şok yaşadı.
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