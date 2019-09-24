: Mağlubiyeti hak etmedik!

Teknik Direktörümaçı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.Karaman, "Genele baktığımız zaman oynadığı oyundan memnunum. Penaltı dahil olmak üzere maçı kazanacak pozisyonlar bulduk.. Son dakikalarda yediğimiz gol pahalıya mal oldu. Umarım telafi ederiz" dedi.kaptanı Sosa,90+5'te gelen gollebüyük şokyaşadı.