Kupada 3. tur heyecanı A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün oynanacak 16 maçla başlayacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.
BUGÜN
13.00 Yeni Çorum-K.Paşa
14:00 Mardin Başak-Altay
14:00 Payas-Boluspor
15:00 Alemdağ-Sancaktepe
15:00 Edirnespor-Erzurum
15:00 Esenler Erok-Uşak
15:00 Karacabey-Ümraniye
15:00 Muğlaspor-Bursaspor
15:00 Soma-Keçiörengücü
16:00 Altınordu-1922 Konya
16:30 Şanlıurfa-24 Erzincan
18:30 Balıkesirspor-Vanspor
19:00 Adanaspor-Fethiye
19:00 Amed-Ağrıspor
19:00 Osmaniye-İçel
20:30 Kocaeli-Sivas Belediye
YARIN
13.00 Hacettepe-Denizlispor
14.00 Elazığspor-Tepecikspor
14.00 Erzin Spor-İnegöl
14.00 Fatsa Belediye-Samsun
14.00 Görelespor-Giresunspor
14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor
14.30 Ank.Demir-B.Akademi
14.30 Kemerspor-Sarıyer
14.30 Zon.Kömür-Niğde An.
15.00 Bandırma-Etimesgut
15.00 Bodrumspor-Erbaaspor
15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.
15.00 Manisa FK-Elazığ Bld.
15.00 Menemen-Kırşehir
15.00 Pendik-Turgutluspor
15.00 Silivri-Kastamonu
15.00 Tuzla-Nazilli
15.00 Velimeşe-Eyüp
16.00 İstanbulspor-Pazarspor
16.30 K.Maraş-Karagümrük
18.30 Diyarbekir-Eskişehir
19.00 Afyonspr-Bayrampaşa
19.00 Karabük-Gümüşhane
19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği
20.30 Göztepe-Yozgatspor
26 EYLÜL PERŞEMBE
13.00 Anadolu-Gazişehir
14.30 Hatayspor-Siirtspor
16.30 G.Birliği-Osmaniye
18.30 Akhisar-Bayburt
20.30 Sakaryaspor-Çankırı
BUGÜN
13.00 Yeni Çorum-K.Paşa
14:00 Mardin Başak-Altay
14:00 Payas-Boluspor
15:00 Alemdağ-Sancaktepe
15:00 Edirnespor-Erzurum
15:00 Esenler Erok-Uşak
15:00 Karacabey-Ümraniye
15:00 Muğlaspor-Bursaspor
15:00 Soma-Keçiörengücü
16:00 Altınordu-1922 Konya
16:30 Şanlıurfa-24 Erzincan
18:30 Balıkesirspor-Vanspor
19:00 Adanaspor-Fethiye
19:00 Amed-Ağrıspor
19:00 Osmaniye-İçel
20:30 Kocaeli-Sivas Belediye
YARIN
13.00 Hacettepe-Denizlispor
14.00 Elazığspor-Tepecikspor
14.00 Erzin Spor-İnegöl
14.00 Fatsa Belediye-Samsun
14.00 Görelespor-Giresunspor
14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor
14.30 Ank.Demir-B.Akademi
14.30 Kemerspor-Sarıyer
14.30 Zon.Kömür-Niğde An.
15.00 Bandırma-Etimesgut
15.00 Bodrumspor-Erbaaspor
15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.
15.00 Manisa FK-Elazığ Bld.
15.00 Menemen-Kırşehir
15.00 Pendik-Turgutluspor
15.00 Silivri-Kastamonu
15.00 Tuzla-Nazilli
15.00 Velimeşe-Eyüp
16.00 İstanbulspor-Pazarspor
16.30 K.Maraş-Karagümrük
18.30 Diyarbekir-Eskişehir
19.00 Afyonspr-Bayrampaşa
19.00 Karabük-Gümüşhane
19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği
20.30 Göztepe-Yozgatspor
26 EYLÜL PERŞEMBE
13.00 Anadolu-Gazişehir
14.30 Hatayspor-Siirtspor
16.30 G.Birliği-Osmaniye
18.30 Akhisar-Bayburt
20.30 Sakaryaspor-Çankırı
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