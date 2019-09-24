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Kupada 3. tur heyecanı A Spor’da

’nda 3. tur karşılaşmaları bugün başlıyo rM. açlar A Spor ekranlarından naklen yayınl-a nacak. Bu tura ’den , Denizlispor, , Gazişehir ve G.Birliği takımları da katılacak.

Kupada 3. tur heyecanı A Spor’da
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün oynanacak 16 maçla başlayacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

BUGÜN
13.00 Yeni Çorum-K.Paşa

14:00 Başak-Altay

14:00 Payas-Boluspor

15:00 Alemdağ-Sancaktepe

15:00 Edirnespor-Erzurum

15:00 Esenler Erok-Uşak

15:00 Karacabey-Ümraniye

15:00 Muğlaspor-Bursaspor

15:00 Soma-Keçiörengücü

16:00 Altınordu-1922

16:30 Şanlıurfa-24

18:30 Balıkesirspor-Vanspor

19:00 Adanaspor-Fethiye

19:00 Amed-Ağrıspor

19:00 Osmaniye-İçel

20:30 Kocaeli-Sivas Belediye


YARIN
13.00 Hacettepe-Denizlispor

14.00 Elazığspor-Tepecikspor

14.00 Erzin Spor-İnegöl

14.00 Fatsa Belediye-Samsun

14.00 Görelespor-Giresunspor

14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor

14.30 Ank.Demir-B.Akademi

14.30 Kemerspor-Sarıyer

14.30 Zon.Kömür-Niğde An.

15.00 Bandırma-Etimesgut

15.00 Bodrumspor-Erbaaspor

15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.

15.00 FK-Elazığ Bld.

15.00 Menemen-Kırşehir

15.00 Pendik-Turgutluspor

15.00 Silivri-Kastamonu

15.00 Tuzla-Nazilli

15.00 Velimeşe-Eyüp

16.00 İstanbulspor-Pazarspor

16.30 K.Maraş-Karagümrük

18.30 Diyarbekir-Eskişehir

19.00 Afyonspr-Bayrampaşa

19.00 Karabük-Gümüşhane

19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği

20.30 -Yozgatspor


26 EYLÜL PERŞEMBE

13.00 Anadolu-Gazişehir

14.30 Hatayspor-Siirtspor

16.30 G.Birliği-Osmaniye

18.30 Akhisar-Bayburt

20.30 Sakaryaspor-Çankırı

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