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Florya’da hava bulutlu! ’da derbisi öncesi dertler dağ gibi

Savunmadaki formsuzluklar nedeniyle başı ağrıyan Sarı-Kırmızılılar 7 maçta 7 gol atarak hücumda da etkisiz kaldı. Terim'in yokluğunda kulübeden taktik destek alamayan Cimbom'da kilit isimlerin fiziki sıkıntıları da problem oluyor.

Florya’da hava bulutlu
Malatya deplasmanında son dakika golüyle şok olan Galatasaray gözünü Fenerbahçe derbisine dikti... Ancak Sarı-Kırmızılılar dev maç öncesi dertlerle boğuşuyor. Takımdaki en büyük sıkıntı Fatih Terim'in cezalı olması. Cimbom, Terim'in yokluğunda kulübeden taktik destek alamıyor.

HÜCUMDA BÜYÜK BİR KISIRLIK VAR
Savunma oyuncularının sezon başından bu yana yaşadığı formsuzluk da problem oluşturuyor. Ancak tek sıkıntı defansta değil. Oynadığı 7 resmi maçta 7 gol atan Galatasaray hücumda da büyük sorun yaşıyor.



SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK İSTİYOR
Ayrıca Falcao, Lemina, Seri ve Feghouli gibi takımın kilit isimlerinin fiziki olarak istenen düzeyde olmaması da baş ağrıtıyor. Terim derbi öncesi bu sorunları minimize etmek için çok yoğun bir çaba harcıyor.



ANDONE'YE TERİM'DEN TEBRİK GELDİ
G.Saray formasıyla ilk maçına Malatya'da çıkan Andone, Terim'in gözüne girdi. Tecrübeli hocanın maç sonrası Rumen yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.

SON DAKİKALARDA 4 PUAN GİTTİ
G.SARAY son dakikalarda kabus yaşıyor. maçında 90+6'da gol yiyen Cimbom Malatya önünde de 89'da gol yiyerek 4 puan yitirdi.



LOCADA İŞTE BÖYLE ÇILGINA DÖNDÜ!
Cezası nedeniyle Malatyaspor maçını locada izleyen kaçan gollerin ardından işte böyle sinirlendi.


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