Malatya deplasmanında son dakika golüyle şok olan Galatasaray gözünü Fenerbahçe derbisine dikti... Ancak Sarı-Kırmızılılar dev maç öncesi dertlerle boğuşuyor. Takımdaki en büyük sıkıntı Fatih Terim'in cezalı olması. Cimbom, Terim'in yokluğunda kulübeden taktik destek alamıyor.
HÜCUMDA BÜYÜK BİR KISIRLIK VAR
Savunma oyuncularının sezon başından bu yana yaşadığı formsuzluk da problem oluşturuyor. Ancak tek sıkıntı defansta değil. Oynadığı 7 resmi maçta 7 gol atan Galatasaray hücumda da büyük sorun yaşıyor.
SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK İSTİYOR
Ayrıca Falcao, Lemina, Seri ve Feghouli gibi takımın kilit isimlerinin fiziki olarak istenen düzeyde olmaması da baş ağrıtıyor. Terim derbi öncesi bu sorunları minimize etmek için çok yoğun bir çaba harcıyor.
ANDONE'YE TERİM'DEN TEBRİK GELDİ
G.Saray formasıyla ilk maçına Malatya'da çıkan Andone, Terim'in gözüne girdi. Tecrübeli hocanın maç sonrası Rumen yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.
SON DAKİKALARDA 4 PUAN GİTTİ
G.SARAY son dakikalarda kabus yaşıyor. Konyaspor maçında 90+6'da gol yiyen Cimbom Malatya önünde de 89'da gol yiyerek 4 puan yitirdi.
LOCADA İŞTE BÖYLE ÇILGINA DÖNDÜ!
Cezası nedeniyle Malatyaspor maçını locada izleyen Fatih Terim kaçan gollerin ardından işte böyle sinirlendi.
HÜCUMDA BÜYÜK BİR KISIRLIK VAR
Savunma oyuncularının sezon başından bu yana yaşadığı formsuzluk da problem oluşturuyor. Ancak tek sıkıntı defansta değil. Oynadığı 7 resmi maçta 7 gol atan Galatasaray hücumda da büyük sorun yaşıyor.
SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK İSTİYOR
Ayrıca Falcao, Lemina, Seri ve Feghouli gibi takımın kilit isimlerinin fiziki olarak istenen düzeyde olmaması da baş ağrıtıyor. Terim derbi öncesi bu sorunları minimize etmek için çok yoğun bir çaba harcıyor.
ANDONE'YE TERİM'DEN TEBRİK GELDİ
G.Saray formasıyla ilk maçına Malatya'da çıkan Andone, Terim'in gözüne girdi. Tecrübeli hocanın maç sonrası Rumen yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.
SON DAKİKALARDA 4 PUAN GİTTİ
G.SARAY son dakikalarda kabus yaşıyor. Konyaspor maçında 90+6'da gol yiyen Cimbom Malatya önünde de 89'da gol yiyerek 4 puan yitirdi.
LOCADA İŞTE BÖYLE ÇILGINA DÖNDÜ!
Cezası nedeniyle Malatyaspor maçını locada izleyen Fatih Terim kaçan gollerin ardından işte böyle sinirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.