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Ünlü komedyen , ‘’ programı kapsamında özel gösteri yapacak. Geceye Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı , Fenerbahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor.

Cem Yılmaz’dan destek
F.Bahçe'de hareketliliği... Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Fener Ol' programı kapsamında 9 Ekim'de özel gösteri yapacak. Milli arada hazırlanacak olan geceye Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, F.Bahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor. Win Win programında 500 taraftar yer alacak.

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