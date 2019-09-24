Abdülkadir Ömür: Her halimize şükür

Abdülkadir Ömür dün sosyal medya hesabından koltuk değnekleri ile yürürken bir video paylaşarak, "Her halimize çok şükür" ifadelerini kullandı.
PARMAK İLE 2024 YILINA KADAR
Trabzonspor, 24 yaşındaki yıldızı Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Parmak bu sezon 2.6 milyon TL kazanacak.
PARMAK İLE 2024 YILINA KADAR
Trabzonspor, 24 yaşındaki yıldızı Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Parmak bu sezon 2.6 milyon TL kazanacak.
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