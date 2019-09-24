Bugünkü
Takvim

: Her halimize şükür

'un genç yıldızı dün hesabından koltuk değnekleri ile yürürken bir video paylaşarak, "Her halimize çok şükür" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür: Her halimize şükür
Abdülkadir Ömür dün hesabından koltuk değnekleri ile yürürken bir video paylaşarak, "Her halimize çok şükür" ifadelerini kullandı.

PARMAK İLE 2024 YILINA KADAR
, 24 yaşındaki yıldızı Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



Parmak bu sezon 2.6 milyon TL kazanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdülkadir Ömür: Her halimize şükür
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri