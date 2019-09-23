Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Rize'deki performansını katlayarak sürdüren, Kosova Milli Takımı ile birlikte gollerini ve asistlerini sıralamaya devam eden Vedat Muric için Avrupa'nın bir dev kulübü daha devreye girdi.
- Spor
- 23.09.2019
- Gazete
Vedat Muriç'e İtalya'dan dev kanca!
Kosova basını, Juventus’un Vedat için Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı izleyeceğini yazdı... Haberde, "Juventus, Vedat için geç kalmak istemiyor. Onu sıradışı bir forvet olarak görüyorlar" denildi.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Rize'deki performansını katlayarak sürdüren, Kosova Milli Takımı ile birlikte gollerini ve asistlerini sıralamaya devam eden Vedat Muric için Avrupa'nın bir dev kulübü daha devreye girdi.
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