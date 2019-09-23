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'e İtalya'dan dev kanca!

basını, ’un Vedat için Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı izleyeceğini yazdı... Haberde, "Juventus, Vedat için geç kalmak istemiyor. Onu sıradışı bir forvet olarak görüyorlar" denildi.



Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Rize'deki performansını katlayarak sürdüren, Kosova Milli Takımı ile birlikte gollerini ve asistlerini sıralamaya devam eden Vedat Muric için Avrupa'nın bir dev kulübü daha devreye girdi.

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