Sezonun henüz başı olmasına rağmen birçok oyuncusu sakatlanan Trabzonspor'a bir şok daha... Sivasspor maçında ilk 11'de oynaması beklenen İngiliz golcü Sturridge'nin dün sakatlandığı açıklandı.
PROBLEM TENDONUNDA
Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sturridge'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Sivas maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.
SONUÇ ODAKLI OYNAYACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Geçtiğimiz sezonki oyunumuzu oynamadığımızın farkındayız. Sonuç odaklı oynayacağız ancak bunu yaparken göze hoş gelen bir futbol da ortaya koyacağız" dedi.
TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde 2 haftadır kazanamayan Trabzon, bugün Sivas deplasmanında galibiyet arayacak. Fernandes, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Sturridge sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
SİVAS'TA TARAFTARI KARŞILADI
Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamladı. Sonrasında ise özel uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi havalimanında Bordo-Mavili taraftarlar karşıladı.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORAL VERDİLER
Trabzon taraftarı, Sivas'ta takımını yalnız bırakmadı. Futbolculara da zorlu maç öncesi moral verdi.
PROBLEM TENDONUNDA
Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sturridge'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Sivas maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.
SONUÇ ODAKLI OYNAYACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Geçtiğimiz sezonki oyunumuzu oynamadığımızın farkındayız. Sonuç odaklı oynayacağız ancak bunu yaparken göze hoş gelen bir futbol da ortaya koyacağız" dedi.
TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde 2 haftadır kazanamayan Trabzon, bugün Sivas deplasmanında galibiyet arayacak. Fernandes, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Sturridge sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
SİVAS'TA TARAFTARI KARŞILADI
Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamladı. Sonrasında ise özel uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi havalimanında Bordo-Mavili taraftarlar karşıladı.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORAL VERDİLER
Trabzon taraftarı, Sivas'ta takımını yalnız bırakmadı. Futbolculara da zorlu maç öncesi moral verdi.
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