Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
SİVASSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
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