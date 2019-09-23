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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 20:03

- | CANLI ANLATIM

'in 5. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Sivasspor Trabzonspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sivasspor - Trabzonspor | CANLI

'in 5. haftasında evinde 'u konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

SİVASSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

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