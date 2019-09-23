Haftanın maçında gülen Liverpool oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Premier Lig'de haftanın maçında lider Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri Arnold ve Firmino atarken, Kante'nin golü ev sahibi ekibe yetmedi.

Premier Lig'de haftanın maçında lider Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri Arnold ve Firmino atarken, Kante'nin golü ev sahibi ekibe yetmedi. Günün diğer maçlarında Arsenal, A.Villa'yı 3-2 yenerken, M.United ise West Ham'a 2-0'la boyun eğdi.



SEBASTİAN VETTEL'DEN SEZONUN İLK ZAFERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Singapur Grand Prix'sini, Sebastian Vettel kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu, üçüncü sıradan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşamayı başardı.



ARAGON GP'SİNDE ZAFER MARQUEZ'İN OLDU

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, Marquez'in 4.8 saniye gerisinde ikinci, Pramac'ın sürücüsü Jack Miller ise liderin 5.4 saniye arkasında 3. oldu.



GİRESUNSPOR PUANI 89'DA KAPTI

Oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Giresunspor sahasında sezonun flaş ekibi Karagümrük ile evinde 1-1 berabere kaldı. 51. dakikada sahne alan Sabo konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Landel'in golüyle Giresun puanı kaptı. Dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Eskişehir- Menemen: 3-0, Akhisar-Hatay: 3-1.



A.GÜCÜ DE TEKRAR İSTİYOR!

Ankaragücü, F.Bahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar başvurusu yapacağını açıkladı. Açıklamada F.Bahçe'nin ilk golünde korner kararının yanlış olduğu ifade edildi.