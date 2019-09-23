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Galatasaray'da tartışılan rotasyon

Feghouli’yi Malatya’ya götürmeyen Fatih Terim; Falcao, Lemina ve Mariano’yu da ilk 11’e koymadı. Falcao 90’da oyuna alındı... Bu isimlerin yerine Florin Andone, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük 11'de forma giydi.

Tartışılan rotasyon
Yeni Malatyaspor deplasmanında çok zorlu bir maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadro sürprizi yaptı... Tecrübeli hoca 14 günde oynanacak 4 maç nedeniyle rotasyona gitti. Feghouli'yi İstanbul'da bırakan Terim takımın banko isimlerinden Radamel Falcao, Lemina ve Mariano'yu da kulübede oturttu. Bu isimlerin yerine Florin Andone, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük 11'de forma giydi.

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