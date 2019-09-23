Galatasaray'da tartışılan rotasyon

Yeni Malatyaspor deplasmanında çok zorlu bir maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadro sürprizi yaptı... Tecrübeli hoca 14 günde oynanacak 4 maç nedeniyle rotasyona gitti. Feghouli'yi İstanbul'da bırakan Terim takımın banko isimlerinden Radamel Falcao, Lemina ve Mariano'yu da kulübede oturttu. Bu isimlerin yerine Florin Andone, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük 11'de forma giydi.
- Spor
- 23.09.2019
- Gazete
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