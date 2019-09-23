Aslan'a büyük şok... Sarı-Kırmızılılar uzun süre önde götürdüğü maçta Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde yara aldı.
ÖMER'DEN ORTA, SERİ'DEN GOL
23. dakikada Cimbom öne geçti. Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1. 26'da Luyindama'nın kafa vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.
FARNOLLE GEÇİT VERMEDİ
28. dakikada Babel'in kafa vuruşunda Farnolle topu kornere çeldi. 53'te Andone'den önce son anda Farnolle araya girdi. 64'te Acquah'ın ceza sahası dışından şutunu Muslera kurtardı.
ÖNCE LEMİNA SONRA BABEL
78. dakikada Lemina ve Ryan Babel üst üste iki müthiş fırsatı harcadı. 89. dakikada savunmadaki büyük hatayı affetmeyen Guilherme golü attı: 1-1. Karşılaşma bu skorla bitti.
BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADILAR
Yeni Malatyaspor önünde galibiyeti son dakikalarda gelen golle kaçıran Galatasaraylı futbolcular çok büyük bir üzüntü yaşadılar.
ANDONE İLK MAÇINDA SINIFTA KALDI
Transferin son gününde Brighton'dan kiralanan Andone siftahı Malatya'da yaptı. 11'de sahaya çıkan Rumen forvet ilk maçında beklentilerin uzağında kaldı.
SOSYAL MEDYADA ŞAHİN'E TEPKİ VAR
Terim'in yokluğunda kulübede teknik sorumlu olarak Levent Şahin yer aldı. Taraftarlar iki puan kaybı sonrası tecrübeli hocayı eleştiri yağmuruna tuttu. Sarı-Kırmızılılar, Şahin'e yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle tepki gösterdi.
ÖMER'DEN ORTA, SERİ'DEN GOL
23. dakikada Cimbom öne geçti. Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1. 26'da Luyindama'nın kafa vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.
FARNOLLE GEÇİT VERMEDİ
28. dakikada Babel'in kafa vuruşunda Farnolle topu kornere çeldi. 53'te Andone'den önce son anda Farnolle araya girdi. 64'te Acquah'ın ceza sahası dışından şutunu Muslera kurtardı.
ÖNCE LEMİNA SONRA BABEL
78. dakikada Lemina ve Ryan Babel üst üste iki müthiş fırsatı harcadı. 89. dakikada savunmadaki büyük hatayı affetmeyen Guilherme golü attı: 1-1. Karşılaşma bu skorla bitti.
BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADILAR
Yeni Malatyaspor önünde galibiyeti son dakikalarda gelen golle kaçıran Galatasaraylı futbolcular çok büyük bir üzüntü yaşadılar.
ANDONE İLK MAÇINDA SINIFTA KALDI
Transferin son gününde Brighton'dan kiralanan Andone siftahı Malatya'da yaptı. 11'de sahaya çıkan Rumen forvet ilk maçında beklentilerin uzağında kaldı.
SOSYAL MEDYADA ŞAHİN'E TEPKİ VAR
Terim'in yokluğunda kulübede teknik sorumlu olarak Levent Şahin yer aldı. Taraftarlar iki puan kaybı sonrası tecrübeli hocayı eleştiri yağmuruna tuttu. Sarı-Kırmızılılar, Şahin'e yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle tepki gösterdi.
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