deplasmanındadakikada yediği gollepuan bırakanöne geçtikten sonra kaçırdığı gollere yanıyor.kaçan çok net fırsatlardan birini bile değerlendirmiş olsaydıpuanla dönecekti.önemli silahı, biri ilk yarı, diğeriyarı olmak üzerenet fırsatı harcadı.