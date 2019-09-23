Zorlu Malatya deplasmanında 89. dakikada yediği golle 2 puan bırakan Galatasaray, 1-0 öne geçtikten sonra kaçırdığı gollere yanıyor. Galatasaray kaçan çok net fırsatlardan birini bile değerlendirmiş olsaydı İstanbul'a 3 puanla dönecekti. Galatasaray'ın önemli silahı Ryan Babel, biri ilk yarı, diğeri 2. yarı olmak üzere 2 net fırsatı harcadı.
- Spor
- 23.09.2019
- Gazete
Galatasaray kaçan gollere yanıyor | BtcTurk Yeni Malatyaspor 1 – 1 Galatasaray (Maç sonucu)
23’de Seri’nin kafa golü ile öne geçen Galatasaray, maçı kopartacak bir çok fırsat yakaladı. Ama bu fırsatları acemice harcadı. 2 kez Babel ile, Andone, Marcao ve Lemina ile de yüzde yüz fırsatlar cömertce harcandı Luyindama'nın kafa şutunu ise Farnolle kurtardı...
Zorlu Malatya deplasmanında 89. dakikada yediği golle 2 puan bırakan Galatasaray, 1-0 öne geçtikten sonra kaçırdığı gollere yanıyor. Galatasaray kaçan çok net fırsatlardan birini bile değerlendirmiş olsaydı İstanbul'a 3 puanla dönecekti. Galatasaray'ın önemli silahı Ryan Babel, biri ilk yarı, diğeri 2. yarı olmak üzere 2 net fırsatı harcadı.
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