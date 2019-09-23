Süper Lig'de 5. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Beşiktaş-Başakşehir maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, BurakMert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.





KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.





SAHASINDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR LİGE İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı. Milli aranın ardından lige Demir Grup Sivasspor maçıyla dönen turuncu-lacivertliler, sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını ise 4-0 kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.