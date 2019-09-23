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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 19:58

CANLI | - maçı canlı anlatım

'in 5. haftasında sahasında ağırlıyor. Beşiktaş'ta cezalıları ve ile sakatlıkları bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

CANLI | Beşiktaş - Medipol Başakşehir

'de 5. haftanın merakla beklenen maçında , Başakşehir'i konuk ediyor. Beşiktaş-Başakşehir maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli




Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Beşiktaş'ta cezalıları ve ile sakatlıkları bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

KALESİNİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği 'i sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si 'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

SAHASINDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de 2-1'lik skorla karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR LİGE İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı. Milli aranın ardından lige Demir Grup Sivasspor maçıyla dönen turuncu-lacivertliler, sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını ise 4-0 kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.

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