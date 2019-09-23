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Atiba Hutchinson bir adım önde

Beşiktaş'ta Vida ve Ruiz takımındaki yerini alamayacak. Stoper pozisyonunda Necip’in yanında Atiba’nın yer alması bekleniyor. Ancak Rebocho da adaylar arasında.

Atiba Hutchinson bir adım önde
Beşiktaş'ta Vida ve Ruiz takımındaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bugün Necip'i stoper olarak oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Necip'in yanında ise Atiba'nın yer alması en kuvvetli olasılık olarak gösteriliyor. Ancak Avcı'nın birkaç kez stoper olarak görev yaptığı öğrenilen Rebocho'yu da bu mevkide oynatabileceği öğrenildi.

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