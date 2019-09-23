Alanya’ya Gençlerbirliği ‘dur’ dedi

Süper Lig'de 4 maçını da kazanan, son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un serisi başkentte sona erdi. Turuncu-Yeşilliler, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
KARŞILIKLI ATAKLAR VARDI
45. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Bogdan Stancu beyaz noktada hata yapmadı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol için bastıran Alanyaspor 66. dakikada Ceyhun Gülselam ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi ve karşılaşma mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
GAZİŞEHİR RİZE'Yİ DE DEVİRDİ
Son haftaların flaş takıım Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini Muhammet ve Twumasi attı. Sumudica'nın öğrencileri bu galibiyetle 10 puana ulaştı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA'YI DA ALDI
Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz kazandı. Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş rakibini 29-27 yenerek kupanın sahibi oldu.
RİCARDO QUARESMA DENİZLİ'YE YETİŞECEK
Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Quaresma'nın tedavisi devam ediyor. Portekizli futbolcunun Denizlispor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyeceği öğrenildi. Bu gelişme Teknik Direktör Kemal Özdeş ve ekibine nefes aldırdı.
MİLLİ SPORCULAR HALİÇ'TE YÜRÜYÜP KULAÇ ATTI
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında aralarında milli sporcuların da olduğu gençlerle yürüdü, sonra da Haliç'te kulaç attı. Yürüyüşe paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da katıldı. Yürüyüş Sütlüce'de başlayıp Hasköy'de bitti.
ELNENY MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Aldığı 3 maç ceza nedeniyle bugün forma giyemeyecek olan Mohamed Elneny, Mısır Milli Takımı'na davet edildi.
KARŞILIKLI ATAKLAR VARDI
45. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Bogdan Stancu beyaz noktada hata yapmadı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol için bastıran Alanyaspor 66. dakikada Ceyhun Gülselam ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi ve karşılaşma mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
GAZİŞEHİR RİZE'Yİ DE DEVİRDİ
Son haftaların flaş takıım Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini Muhammet ve Twumasi attı. Sumudica'nın öğrencileri bu galibiyetle 10 puana ulaştı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA'YI DA ALDI
Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz kazandı. Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş rakibini 29-27 yenerek kupanın sahibi oldu.
RİCARDO QUARESMA DENİZLİ'YE YETİŞECEK
Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Quaresma'nın tedavisi devam ediyor. Portekizli futbolcunun Denizlispor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyeceği öğrenildi. Bu gelişme Teknik Direktör Kemal Özdeş ve ekibine nefes aldırdı.
MİLLİ SPORCULAR HALİÇ'TE YÜRÜYÜP KULAÇ ATTI
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında aralarında milli sporcuların da olduğu gençlerle yürüdü, sonra da Haliç'te kulaç attı. Yürüyüşe paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da katıldı. Yürüyüş Sütlüce'de başlayıp Hasköy'de bitti.
ELNENY MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Aldığı 3 maç ceza nedeniyle bugün forma giyemeyecek olan Mohamed Elneny, Mısır Milli Takımı'na davet edildi.
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