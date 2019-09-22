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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 18:27

Yeni spor - | ilk 11'ler belli oldu!

, 'in 5. haftasında BtcTurk Yeni spor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

'in 5. haftasında Yeni spor'a konuk olan 'ın il 11'i belli oldu.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN SPORTS 1

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone

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