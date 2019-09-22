Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın il 11'i belli oldu.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN SPORTS 1
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic
GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone
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