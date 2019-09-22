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  • 22.09.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:48

Yeni spor - | CANLI ANLATIM

, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni spor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI

, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni spor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN SPORTS 1

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone

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