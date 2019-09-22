Kasımpaşa üçlük attı

Kasımpaşa'dan siftah... Ligde düne kadar galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenerek bu sezon ilk kez 3 puan elde etti. Devre 0-0 berabere sonuçlanırken Kasımpaşa'da Quaresma 16, Popov da 18. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
PAŞA 2. DEVREDE COŞTU
Karşılaşmanın 2. yarısında Kasımpaşa daha atak bir futbol sergiledi. M.Pektemek ve Mame Thiam (2)'ın golleriyle 3-0'ı yakalayan evsahibi takım böylece karşılaşmadan 3 farklı galip ayrılmayı başardı.
ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kasımpaşalı oyuncular Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.
PAŞA 2. DEVREDE COŞTU
Karşılaşmanın 2. yarısında Kasımpaşa daha atak bir futbol sergiledi. M.Pektemek ve Mame Thiam (2)'ın golleriyle 3-0'ı yakalayan evsahibi takım böylece karşılaşmadan 3 farklı galip ayrılmayı başardı.
ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kasımpaşalı oyuncular Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.
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