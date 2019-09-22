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üçlük attı

, ’u 3-0 yenerek 'de ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ve Thima (2) attı.

Kasımpaşa üçlük attı
Kasımpaşa'dan siftah... Ligde düne kadar galibiyeti bulunmayan evinde konuk ettiği 'u 3-0 yenerek bu sezon ilk kez 3 puan elde etti. Devre 0-0 berabere sonuçlanırken Kasımpaşa'da Quaresma 16, Popov da 18. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

PAŞA 2. DEVREDE COŞTU
Karşılaşmanın 2. yarısında Kasımpaşa daha atak bir futbol sergiledi. M.Pektemek ve Mame Thiam (2)'ın golleriyle 3-0'ı yakalayan evsahibi takım böylece karşılaşmadan 3 farklı galip ayrılmayı başardı.

ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kasımpaşalı oyuncular Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.

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