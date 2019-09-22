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  • 22.09.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 12:06

’ın maçlarını verecek Tv nasıl izlenir?

taraftarlarına müjde gibi bir haber geldi. Dünyaca ünlü lı golcü ’yu kadrosuna katan Galatasaray’ın maçları artık bu ülkede naklen yayınlanacak. Galatasaray’ın maçlarını verecek Tv canlı olarak ekrana getirecek. Intelsat 11 uydusunda yayın yapan Win Sports, açık bir kanal değil. Yani karşılaşmalar şifresiz yayınlanmıyor. Maçları naklen izleyebilmek için üyelik gerekiyor. Win Sports Tv, ’daki resmi hesabından zaman zaman canlı yayın yapıyor. Peki Win Sports Tv nasıl izlenir? İşte Win Sports frekans bilgileri

Galatasaray’ın maçlarını verecek Win Sports Tv nasıl izlenir?

Kolombiya'da yayın yapan Win Sports, Galatasaray'ın maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Win Sports sunucusu Eduardo Luis Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Falcao'nun maçlarının yayın hakkını aldık. Artık Galatasaray'ın Süper Lig maçları kanalımızdan naklen izlenebilecek" ifadelerini kullandı. Kolombiya futbolunun yayıncısı Winsports tarafından açıklamada, Süper Lig 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden itibaren sarı kırmızılı takımın maçların yayılanacağı duyuruldu.

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