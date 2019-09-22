Kolombiya'da yayın yapan Win Sports, Galatasaray'ın maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Win Sports sunucusu Eduardo Luis Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Falcao'nun maçlarının yayın hakkını aldık. Artık Galatasaray'ın Süper Lig maçları kanalımızdan naklen izlenebilecek" ifadelerini kullandı. Kolombiya futbolunun yayıncısı Winsports tarafından açıklamada, Süper Lig 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden itibaren sarı kırmızılı takımın maçların yayılanacağı duyuruldu.

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