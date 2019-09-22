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geriye düştüğü maçta A.Gücü engelini iki golle geçti...

, 16’da Adil Rami’nin hatası sonucu ’in golü ile geriye düştü. 20’de Zanka, 73’te ile güldü...

Hayata dönüş
F.Bahçe evinde A.Gücü'nü 2-1 yenerek ligde 3. galibiyetini aldı. 16'da Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan sağ taraftan ceza sahasına girer girmez vurdu, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 20'de Korcan boşa çıktı. Zanka eşitlik golünü attı: 1-1.

KRUSE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
26'da ile duvar pası yapan Kruse ceza sahasına girer girmez vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti. F.Bahçe ilk yarıda rakibi karşısında fazla pozisyon üretemedi.

İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
52'de Kruse'nin ceza sahası içinden şutu az farkla dışarı çıktı. 54'te kale dibinden kaçırdı. 55'te Kruse ceza sahası içinde sert vurdu. Korcan kurtarışıyla kalesinde devleşti.

ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
73'te Kruse'nin pasını Vedat tamamladı: 2-1. 82'de Orgill vurdu. Araya Ozan girdi. 83'te Canteros'un şutunu Altay çıkardı. 90+3'te Tolga'nın şutunu Korcan kurtardı.



MAX KRUSE'DEN 5 HAFTADA 4 ASİST
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 'de 5 hafta sonunda 4. asistine ulaştı. Sarı- Lacivertliler'in yıldızı, Vedat Muriç'in attıığı golde pası veren isimdi. Sarı Kanarya'nın tecrübeli oyuncusunun henüz golü bulunmuyor.

LİGDE 3. GOLÜNÜ ATTI
Vedat Muriç, Süper Lig'de formasıyla dün gece 3. golünü kaydetti.

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