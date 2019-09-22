F.Bahçe evinde A.Gücü'nü 2-1 yenerek ligde 3. galibiyetini aldı. 16'da Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez vurdu, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 20'de Korcan boşa çıktı. Zanka eşitlik golünü attı: 1-1.
KRUSE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
26'da Vedat Muriç ile duvar pası yapan Kruse ceza sahasına girer girmez vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti. F.Bahçe ilk yarıda rakibi karşısında fazla pozisyon üretemedi.
İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
52'de Kruse'nin ceza sahası içinden şutu az farkla dışarı çıktı. 54'te Tolga Ciğerci kale dibinden kaçırdı. 55'te Kruse ceza sahası içinde sert vurdu. Korcan kurtarışıyla kalesinde devleşti.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
73'te Kruse'nin pasını Vedat tamamladı: 2-1. 82'de Orgill vurdu. Araya Ozan girdi. 83'te Canteros'un şutunu Altay çıkardı. 90+3'te Tolga'nın şutunu Korcan kurtardı.
MAX KRUSE'DEN 5 HAFTADA 4 ASİST
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'de 5 hafta sonunda 4. asistine ulaştı. Sarı- Lacivertliler'in yıldızı, Vedat Muriç'in attıığı golde pası veren isimdi. Sarı Kanarya'nın tecrübeli oyuncusunun henüz golü bulunmuyor.
LİGDE 3. GOLÜNÜ ATTI
Vedat Muriç, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dün gece 3. golünü kaydetti.
KRUSE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
26'da Vedat Muriç ile duvar pası yapan Kruse ceza sahasına girer girmez vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti. F.Bahçe ilk yarıda rakibi karşısında fazla pozisyon üretemedi.
İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
52'de Kruse'nin ceza sahası içinden şutu az farkla dışarı çıktı. 54'te Tolga Ciğerci kale dibinden kaçırdı. 55'te Kruse ceza sahası içinde sert vurdu. Korcan kurtarışıyla kalesinde devleşti.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
73'te Kruse'nin pasını Vedat tamamladı: 2-1. 82'de Orgill vurdu. Araya Ozan girdi. 83'te Canteros'un şutunu Altay çıkardı. 90+3'te Tolga'nın şutunu Korcan kurtardı.
MAX KRUSE'DEN 5 HAFTADA 4 ASİST
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'de 5 hafta sonunda 4. asistine ulaştı. Sarı- Lacivertliler'in yıldızı, Vedat Muriç'in attıığı golde pası veren isimdi. Sarı Kanarya'nın tecrübeli oyuncusunun henüz golü bulunmuyor.
LİGDE 3. GOLÜNÜ ATTI
Vedat Muriç, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dün gece 3. golünü kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.