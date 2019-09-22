Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen Siyah- Beyazlı yönetimin Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek Burak Yılmaz'ın Başakşehir ile yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi için görüş bildirdi. Bu gelişme teknik heyeti şaşırttı.
BURAK TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Yöneticilerin Avcı'ya, "Hocam sakın bunu işinize karışmak gibi yorumlamayın. Ancak Burak bu takım için çok önemli. Yüzde 50 kapasiteyle oynasa bile Başakşehir önünde bize lazım" dediği öğrenildi.
SAĞLIK EKİBİYLE KONUŞACAĞIM
Bu gelişme karşısında Avcı'nın, Siyah-Beyazlı yönetime, "Burak'ın oynamasını elbette önce ben isterim. Sağlık ekibiyle bir kez daha konuşacağım. Burak'ın kendisini iyi hissetmesi de önemli" cevabını verdiği öne sürüldü.
TAKTİK İDMANI YAPTILAR
Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Avcı zaman zaman uyarılarda bulundu.
LORIS KARIUS'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Bratislava önünde hatalı goller yiyen Karius'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Avcı'nın, "Bu maçtan ders çıkararak bundan sonrasına bak" dediği öne sürüldü.
B.ŞEHİR'E ŞANSLARI TUTMUYOR
Beşiktaş son 17 karşılaşmada Başakşehir'i ancak 3 kez yenebildi. 2 takım arasında oynanan 24 resmi maçtan 7'sini Başakşehir, 5'ini ise Beşiktaş kazandı.
ATİBA–NECİP BİR ADIM ÖNDE
Beşiktaş'ta Ruiz, Vida ve Roco'nun yarınki maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle Necip-Atiba ikilisinin stoper olarak yer alması bekleniyor.
TARAFTARDAN DEV PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarların Başakşehir maçında protestoya hazırlandığı öğrenildi. Hem Başkan Fikret Orman'ın hem de Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet edecek olan taraftarın sosyal medyada bu protesto için örgütlendiği ortaya çıktı.
BURAK TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Yöneticilerin Avcı'ya, "Hocam sakın bunu işinize karışmak gibi yorumlamayın. Ancak Burak bu takım için çok önemli. Yüzde 50 kapasiteyle oynasa bile Başakşehir önünde bize lazım" dediği öğrenildi.
SAĞLIK EKİBİYLE KONUŞACAĞIM
Bu gelişme karşısında Avcı'nın, Siyah-Beyazlı yönetime, "Burak'ın oynamasını elbette önce ben isterim. Sağlık ekibiyle bir kez daha konuşacağım. Burak'ın kendisini iyi hissetmesi de önemli" cevabını verdiği öne sürüldü.
TAKTİK İDMANI YAPTILAR
Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Avcı zaman zaman uyarılarda bulundu.
LORIS KARIUS'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Bratislava önünde hatalı goller yiyen Karius'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Avcı'nın, "Bu maçtan ders çıkararak bundan sonrasına bak" dediği öne sürüldü.
B.ŞEHİR'E ŞANSLARI TUTMUYOR
Beşiktaş son 17 karşılaşmada Başakşehir'i ancak 3 kez yenebildi. 2 takım arasında oynanan 24 resmi maçtan 7'sini Başakşehir, 5'ini ise Beşiktaş kazandı.
ATİBA–NECİP BİR ADIM ÖNDE
Beşiktaş'ta Ruiz, Vida ve Roco'nun yarınki maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle Necip-Atiba ikilisinin stoper olarak yer alması bekleniyor.
TARAFTARDAN DEV PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarların Başakşehir maçında protestoya hazırlandığı öğrenildi. Hem Başkan Fikret Orman'ın hem de Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet edecek olan taraftarın sosyal medyada bu protesto için örgütlendiği ortaya çıktı.
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