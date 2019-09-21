Trabzon’un derdi çok!

4 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alanpuan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözükse de yeni transferlerin formsuzluğu süreçteki en önemli etken.gibi büyük beklenti içerisinde olunan oyuncular beklenilenin çok uzağında kalıyor. Ligde 4 haftada 6 puan kaybeden Fırtına,'ne deyenilgisiyle başladı.