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Trabzon’un derdi çok!

Yük aynı oyunculara bindi. Mental yorgunluk baş gösterdi. yeni transferlerden de katkı elde edemedi... Hal böyle olunca Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da üst üste puanlar kaybetti. Taraftarını kahretti.




Son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor'da puan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözükse de yeni transferlerin formsuzluğu süreçteki en önemli etken. Mikel, Sturridge, Sörloth, Campi ve Avdijaj gibi büyük beklenti içerisinde olunan oyuncular beklenilenin çok uzağında kalıyor. Ligde 4 haftada 6 puan kaybeden Fırtına, Avrupa Ligi'ne de Getafe yenilgisiyle başladı.

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