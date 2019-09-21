Son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor'da puan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözükse de yeni transferlerin formsuzluğu süreçteki en önemli etken. Mikel, Sturridge, Sörloth, Campi ve Avdijaj gibi büyük beklenti içerisinde olunan oyuncular beklenilenin çok uzağında kalıyor. Ligde 4 haftada 6 puan kaybeden Fırtına, Avrupa Ligi'ne de Getafe yenilgisiyle başladı.
- Spor
- 21.09.2019
- Gazete
Trabzon’un derdi çok!
Yük aynı oyunculara bindi. Mental yorgunluk baş gösterdi. Trabzonspor yeni transferlerden de katkı elde edemedi... Hal böyle olunca Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da üst üste puanlar kaybetti. Taraftarını kahretti.
Son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor'da puan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözükse de yeni transferlerin formsuzluğu süreçteki en önemli etken. Mikel, Sturridge, Sörloth, Campi ve Avdijaj gibi büyük beklenti içerisinde olunan oyuncular beklenilenin çok uzağında kalıyor. Ligde 4 haftada 6 puan kaybeden Fırtına, Avrupa Ligi'ne de Getafe yenilgisiyle başladı.
- Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim?
- En kritik gün salı!
- "Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.