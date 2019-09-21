İngiltere Preimer Lig'in 6. hafta maçında Manchester City sahasında Watford'u 8-0 mağlup etti. City'ye maçta galibiyeti getiren golleri 15, 48 ve 60. dakikalarda Bernardo Silva, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada Agüero, 12. dakikada Mahrez ve 85. dakikada Bruyne kaydetti. Ligde haftanın en flaş sonucuna imza atan Guardiola'nın öğrencileri 6. hafta sonunad 4. galibiyetlerini elde etti.
GÖRME ENGELLİLER'DE YARI FİNALE YÜKSELDİK
IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Fransa ile eşleşti. Milliler Roma'daki maçta Ömür Mercan'ın golüyle maçı 1-0 kazandı. Takımımız yarı finalde kazanırsa adını finale yazdıracak.
ENVER YILDIRIM'DAN 3.'LÜK MADALYASI
SATELLITE Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı. Bulgaristan Plovdiv kentinde bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda Türkiye'yi kılıç branşında temsil eden milli eskrimci Enver Yıldırım, turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
ÇAĞLAR'LI LEİCESTER CİTY TOTTENHAM'I DEVİRDİ
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi. Tottenham, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekip bulduğu 2 golle 3 puanın sahibi oldu.
BİLAL ÇİLOĞLU JUDODA BRONZ ELDE ETTİ
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Özbekistan'da gerçekleştirilen Grand Prix'de bronz madalyanın sahibi oldu. 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Artem Khomula'yı ipponla yenerek sıkletinde 3. oldu.
KAYSERİSPOR FIRSAT TEPTİ
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kayserispor, konuk ettiği Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Evsahibi 13'te Henrique ile 1-0 öne geçmesine rağmen Murawski 74'te attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
ADANA DEMİRSPOR 4 KÖŞE
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor güçlü rakibi Bursaspor'u sahasında 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maça fırtına gibi başlayan Demirspor, 8. dakikada Samed Ali ile 1-0 öne geçti. Berk, 10'da farkı ikiye çıkardı. 36'da ise Levent durumu 3-0'a getirdi. Bursa 84'te Seleznov ile farkı ikiye indirse de maçta son sözü Erdal söyledi: 4-1.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.00'de Çaykur Rizespor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. 16.30'da ise Gençlerbirliği ile lig lideri Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
DEMİR GRUP SİVAS'TA SAKATLARDAN KÖTÜ HABER
Demir Grup Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım'ın 2, Serhiy Rybalka'nın ise 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Muammer Yıldırım ile Serhiy Rybalka'nın sağlık durumu hakkında açıklamayı kulüp doktoru Burak Ayyıldız yaptı.
BUSE NAZ'IN YENİ HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde 3 Türkiye, 4 uluslararası turnuva şampiyonluğu bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyor. Buse Naz son olarak İspanya'da ağustos ayı içerisinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı.
3.LİG TOPLU SONUÇLAR
1. GRUP: Artvin Hopa-Tokat: 2-1, Erzuncan-Buca: 3-0, Manisaspor-Karbel Karaköprü: 0-2, Yomra- Yeni Ordu: 0-1, Aksaray Bld-Silivri: 2-1, Erzin- Düzce: 0-0, Kızılçabölük-Sultanbeyli Bld: 1-1, Şile Yıldız-Çankaya: 1-0, Çatalca-Serik Bld: 1-1. 2. GRUP: Elazığ Bld-Fethiye: 1-1, Fatsa Bld-Tepecik: 0-0, Ağrı 1970-Cizre: 1-2, Erbaa-Karşıyaka: 2-0, Kemer-Of: 2-2, Alemdağ-Kozan: 4-2, Erok- Bld Derince: 4-0, Kocaeli-Turgutlu: 2-1. 3. GRUP: Pazar-Halide Edip Adıvar: 0-1, Altındağ- Kelkit: 2-2, Osmaniye-Modafen: 1-1, Karacabey Bld-Nevşehir Bld: 1-0, Bayrampaşa-Batman Petrol: 2-1, Soma-Muğla: 0-3, Darıca-Gölcük: 2-0, Nazilli Bld-Yozgat: 0-0, Diyarbekir-Yeşilyurt: 2-0.
VAN'DAN FARKLI TARİFE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Van Spor, deplasmanda Bodrum'u 4-0 yenerek lider oldu. Van'ın gollerini Batuhan (2), Mehmet Sıddık ve Sefa attı.
ZONGULDAK ÜÇLÜK ATTI
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömür evinde İnegöl'ü 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe 3 puan getiren golü 51'de penaltıdan Mehmet Gürkan attı.
GÖRME ENGELLİLER'DE YARI FİNALE YÜKSELDİK
IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Fransa ile eşleşti. Milliler Roma'daki maçta Ömür Mercan'ın golüyle maçı 1-0 kazandı. Takımımız yarı finalde kazanırsa adını finale yazdıracak.
ENVER YILDIRIM'DAN 3.'LÜK MADALYASI
SATELLITE Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı. Bulgaristan Plovdiv kentinde bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda Türkiye'yi kılıç branşında temsil eden milli eskrimci Enver Yıldırım, turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
ÇAĞLAR'LI LEİCESTER CİTY TOTTENHAM'I DEVİRDİ
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi. Tottenham, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekip bulduğu 2 golle 3 puanın sahibi oldu.
BİLAL ÇİLOĞLU JUDODA BRONZ ELDE ETTİ
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Özbekistan'da gerçekleştirilen Grand Prix'de bronz madalyanın sahibi oldu. 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Artem Khomula'yı ipponla yenerek sıkletinde 3. oldu.
KAYSERİSPOR FIRSAT TEPTİ
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kayserispor, konuk ettiği Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Evsahibi 13'te Henrique ile 1-0 öne geçmesine rağmen Murawski 74'te attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
ADANA DEMİRSPOR 4 KÖŞE
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor güçlü rakibi Bursaspor'u sahasında 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maça fırtına gibi başlayan Demirspor, 8. dakikada Samed Ali ile 1-0 öne geçti. Berk, 10'da farkı ikiye çıkardı. 36'da ise Levent durumu 3-0'a getirdi. Bursa 84'te Seleznov ile farkı ikiye indirse de maçta son sözü Erdal söyledi: 4-1.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.00'de Çaykur Rizespor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. 16.30'da ise Gençlerbirliği ile lig lideri Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
DEMİR GRUP SİVAS'TA SAKATLARDAN KÖTÜ HABER
Demir Grup Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım'ın 2, Serhiy Rybalka'nın ise 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Muammer Yıldırım ile Serhiy Rybalka'nın sağlık durumu hakkında açıklamayı kulüp doktoru Burak Ayyıldız yaptı.
BUSE NAZ'IN YENİ HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde 3 Türkiye, 4 uluslararası turnuva şampiyonluğu bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyor. Buse Naz son olarak İspanya'da ağustos ayı içerisinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı.
3.LİG TOPLU SONUÇLAR
1. GRUP: Artvin Hopa-Tokat: 2-1, Erzuncan-Buca: 3-0, Manisaspor-Karbel Karaköprü: 0-2, Yomra- Yeni Ordu: 0-1, Aksaray Bld-Silivri: 2-1, Erzin- Düzce: 0-0, Kızılçabölük-Sultanbeyli Bld: 1-1, Şile Yıldız-Çankaya: 1-0, Çatalca-Serik Bld: 1-1. 2. GRUP: Elazığ Bld-Fethiye: 1-1, Fatsa Bld-Tepecik: 0-0, Ağrı 1970-Cizre: 1-2, Erbaa-Karşıyaka: 2-0, Kemer-Of: 2-2, Alemdağ-Kozan: 4-2, Erok- Bld Derince: 4-0, Kocaeli-Turgutlu: 2-1. 3. GRUP: Pazar-Halide Edip Adıvar: 0-1, Altındağ- Kelkit: 2-2, Osmaniye-Modafen: 1-1, Karacabey Bld-Nevşehir Bld: 1-0, Bayrampaşa-Batman Petrol: 2-1, Soma-Muğla: 0-3, Darıca-Gölcük: 2-0, Nazilli Bld-Yozgat: 0-0, Diyarbekir-Yeşilyurt: 2-0.
VAN'DAN FARKLI TARİFE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Van Spor, deplasmanda Bodrum'u 4-0 yenerek lider oldu. Van'ın gollerini Batuhan (2), Mehmet Sıddık ve Sefa attı.
ZONGULDAK ÜÇLÜK ATTI
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömür evinde İnegöl'ü 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe 3 puan getiren golü 51'de penaltıdan Mehmet Gürkan attı.
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