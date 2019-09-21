hem de'da çok zorlu bir takvimin içine giren'da sıkıntı yaşanıyor... Teknik direktörüst üste oynanacak olanmaçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.Takımın kilit isimlerindenfiziki olarak takımın gerisindeolduğu için gerçek performansınıgösteremiyor.bu üç yıldızında maç kondisyonunu artırması içinsürekli ilk 11'de şans veriyor.