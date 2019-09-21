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'da kırmızı alarm

Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri gibi isimler gerçek performansını gösteremiyor... Yeni sisteme geçiş çok sancılı oluyor Hücumda üretkenlik az... 5 maçta, pozisyon sıkıntısı yaşandı, 6 gol atılabildi... Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor.



Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, F.Bahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.

SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR
Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor. Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.

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