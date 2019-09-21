Beşiktaş'ta sistem çöktü

Beşiktaş taraftarı isyanda! Hedefte ise başta Abdullah Avcı olmak üzere futbolcular var... Siyah-Beyazlılar, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş sonrası takımın başına geçen Abdullah Avcı henüz oynatmak istediği sistemi oturtamadı.
BURAK YILMAZ'I ÇOK ARIYOR
Avcı, Başakşehir'de oynattığı pas oyununda başarıya ulaşamadı. Son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Kartal, savunmada büyük sıkıntılar yaşadı. Burak Yılmaz'ın yokluğunda ise alternatif bir hücum planı ortaya çıkmadı.
MAÇ BAŞINA 1.75 GOL YEDİ!
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ligde maç başına 1,75 gol yerken Avrupa'daki ilk maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Oyuncular arasındaki uyumsuzluk ve orta sahadanın çabuk geçilmesi de diğer handikaplar.
SLOVAKYA'DA ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, pazartesi günü karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün Slovakya'da başladı. Kartal hazırlıklarına bugün tesislerinde devam edecek.
39 MAÇTA 57 GOL YEDİ
Slovan Bratislava maçında özellikle yediği ilk gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Alman kaleci Loris Karius, Siyah- Beyazlılar'la 39 maça çıktı ve kalesinde 57 gol gördü. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 33 maça çıkan Karius, sadece 7 maçta kalaseni gole kapatabildi. Kartal'ın Alman kalecisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.
KARTAL'DA STOPER SIKINTISI
Beşiktaş'ta cezalı Vida ve sakat Roco'nun ardından Slovan Bratislava maçında da Ruiz sakatlandı. Başakşehir maçında stoperde oynayacak oyuncu kalmadı.
BURAK YILMAZ'I ÇOK ARIYOR
Avcı, Başakşehir'de oynattığı pas oyununda başarıya ulaşamadı. Son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Kartal, savunmada büyük sıkıntılar yaşadı. Burak Yılmaz'ın yokluğunda ise alternatif bir hücum planı ortaya çıkmadı.
MAÇ BAŞINA 1.75 GOL YEDİ!
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ligde maç başına 1,75 gol yerken Avrupa'daki ilk maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Oyuncular arasındaki uyumsuzluk ve orta sahadanın çabuk geçilmesi de diğer handikaplar.
SLOVAKYA'DA ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, pazartesi günü karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün Slovakya'da başladı. Kartal hazırlıklarına bugün tesislerinde devam edecek.
39 MAÇTA 57 GOL YEDİ
Slovan Bratislava maçında özellikle yediği ilk gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Alman kaleci Loris Karius, Siyah- Beyazlılar'la 39 maça çıktı ve kalesinde 57 gol gördü. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 33 maça çıkan Karius, sadece 7 maçta kalaseni gole kapatabildi. Kartal'ın Alman kalecisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.
KARTAL'DA STOPER SIKINTISI
Beşiktaş'ta cezalı Vida ve sakat Roco'nun ardından Slovan Bratislava maçında da Ruiz sakatlandı. Başakşehir maçında stoperde oynayacak oyuncu kalmadı.
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