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İki sezon önce Avrupa’yı titreten , zayıf rakibinden 4 yedi

’un hatasıyla geriye düşen Ljajic ile eşitliği sağladı... (k.k) attı. devreyi 2-1 önde kapattı. Kartal 2. yarıda dağıldı. Bratislava 2'si uzatmada olmak üzere 3 gol attı... Beşiktaş 'ne büyük şokla başladı.

Bir zamanlar Kartal'dı!
Kartal Slovakya'dan şok sonuçla dönüyor... UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş grubundaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olarak Avrupa serüvenine puansız başladı. Kartal rakibi önünde önce geriye düştü.



KARIUS'TAN İNANILMAZ HATA
Maçın 14. dakikasında kaleci Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek takım arkadaşı Rebocho ile çarpıştı. Pozisyonu takip eden evsahibini 1-0 öne geçiren golü attı.

BOZHIKOV'DAN BÜYÜK İKRAM
LJajıc'in 27. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi: 1-1. 45+1'de topu kendi kalesine atınca devreyi 2-1 önde kapatmayı bildi.



UZATMALARDA 2 GOL YEDİK
Maçın 58. dakikasında Ruiz'den seken topta Sporar topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-2. 90+3'te Ljubicic ve 90+4'te Rharsalla'nın golleriyle Beşiktaş maçtan yenik ayrıldı.

BRAGA 1-0 GALİP
Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Braga deplasmanda Wolwes'i 1-0 yenerek 3 puan aldı.

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