Kartal Slovakya'dan şok sonuçla dönüyor... UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş grubundaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olarak UEFA Avrupa serüvenine puansız başladı. Kartal rakibi önünde önce 1-0 geriye düştü.
KARIUS'TAN İNANILMAZ HATA
Maçın 14. dakikasında kaleci Greif'in uzun degajında Karius kalesini terk ederek takım arkadaşı Rebocho ile çarpıştı. Pozisyonu takip eden Sporar evsahibini 1-0 öne geçiren golü attı.
BOZHIKOV'DAN BÜYÜK İKRAM
LJajıc'in 27. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi: 1-1. 45+1'de Bozhikov topu kendi kalesine atınca Beşiktaş devreyi 2-1 önde kapatmayı bildi.
UZATMALARDA 2 GOL YEDİK
Maçın 58. dakikasında Ruiz'den seken topta Sporar topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-2. 90+3'te Ljubicic ve 90+4'te Rharsalla'nın golleriyle Beşiktaş maçtan 4-2 yenik ayrıldı.
BRAGA 1-0 GALİP
Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Braga deplasmanda Wolwes'i 1-0 yenerek 3 puan aldı.
KARIUS'TAN İNANILMAZ HATA
Maçın 14. dakikasında kaleci Greif'in uzun degajında Karius kalesini terk ederek takım arkadaşı Rebocho ile çarpıştı. Pozisyonu takip eden Sporar evsahibini 1-0 öne geçiren golü attı.
BOZHIKOV'DAN BÜYÜK İKRAM
LJajıc'in 27. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi: 1-1. 45+1'de Bozhikov topu kendi kalesine atınca Beşiktaş devreyi 2-1 önde kapatmayı bildi.
UZATMALARDA 2 GOL YEDİK
Maçın 58. dakikasında Ruiz'den seken topta Sporar topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-2. 90+3'te Ljubicic ve 90+4'te Rharsalla'nın golleriyle Beşiktaş maçtan 4-2 yenik ayrıldı.
BRAGA 1-0 GALİP
Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Braga deplasmanda Wolwes'i 1-0 yenerek 3 puan aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.