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  • 19.09.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 20:37

ilk 11'ler belli oldu!

K Grubu'nda temsilcimiz , Slovakya ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

K Grubu'nda temsilcimiz , Slovakya ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Slovan Bratislava Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

Slovan Bratislava:

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