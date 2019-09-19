UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Slovan Bratislava Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir
Slovan Bratislava:
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