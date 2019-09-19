Roma - Başakşehir | CANLI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 22.00'de başladı. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM
ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mehmet, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen.
Roma: Pau Lopez, Cristante, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pastore, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.