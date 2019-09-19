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  • 19.09.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 22:10

- | CANLI ANLATIM

, J Grubu ilk maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Roma - Başakşehir | CANLI

Medipol , J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda 'nın takımıyla karşılaşıyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 22.00'de başladı. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mehmet, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen.

Roma: Pau Lopez, Cristante, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pastore, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.

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