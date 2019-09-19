Getafe - Trabzonspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı saat 19.55'te başladı. Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
GETAFE - TABZONSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Sosa, Obi Mikel, Doğan, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
Getafe: Chichizola, Nyom, Dakoman, Bruno, Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Gallego, Angel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.