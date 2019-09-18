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Ligi bırak 'ya bak! takımını S.Bratislava maçına motive ediyor

oyuncularından ligi unutarak ’ya konsantre olmalarını istedi. Deplasmanda oynayacakları Bratislava maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, “Galibiyet bize lig için de moral verecek” diye konuştu.

Ligi bırak Avrupa'ya bak!
Beşiktaş ligde uğradığı moral bozukluğunun ardından gözünü S.Bratislava maçına çevirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı futbolcularını deplasmanda oynayacakları maça motive ederken, "Sizlerden ligi ve maçını unutmanızı istiyorum. UEFA'ya odaklanın" dedi.

BRATISLAVA İHMALE GELMEZ
Slovan Bratislava'nın asla ihmale gelmeyecek bir takım olduğunu vurgulayan , "Eğer bu maçı kazanırsak bu bize lig için de olumlu yansıyacak" dedi.

HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Ev sahibi ekibin kendi evinde etkili bir futbol sergilediğini vurgulayan Abdullah Avcı, "Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Her şeyinizi ortaya koyarak kazanmanızı istiyorum" diye konuştu.



KENDİNİZİ AFFETTİRMELİSİNİZ
Bu sezon lig ve 'da başarıyı hedeflediklerini vurgulayan Avcı oyuncularına, "Sizlerin bu maçı kazanarak kendinizi affettirmesini istiyorum" dedi.

UMUT NAYİR ŞANS BEKLİYOR
Kartal'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Bratislava ile oynanacak olan karşılaşmada şans beklediğini ifade etti.



ENZO ROCO DA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Enzo Roco sakatlandı. Böylece cezalı Vida'dan sonra Roco da Başakşehir önünde oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ HIZ KESMEDİ
Beşiktaş S.Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı ve yönetici Ahmet Kaval izlerken antrenman taktik ağırlıklı maçla bitti.



LENS YARIN OYNUYOR
Gazişehır maçında 12 yabancı kuralına takılan Lens'in Bratislava ile oynanacak olan maçta forma giyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR BİLETLERİ SATIŞTA
'ın Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100. en pahalı bilet 875 TL oldu.

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