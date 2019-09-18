Brugge maçı öncesinde basının önüne çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalar yaptı... Tecrübeli hoca, Younes Belhanda'nın sakatlığıyla ilgili olarak, "Bizim için anahtar bir oyuncu. Sakatlığı yazıldığı kadar ciddi değil ama önemli bir kayıp" dedi.
HER MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIZ
Takımın 4 haftalık performansından memnun olmadığını ifade eden Terim, "5 puan kaybettik. Ancak birçok yeni oyuncumuz var. Her maç daha daiyi olacağız" ifadesini kullandı.
11'DEKİ İDMANA 9'DA GELİYOR
Fatih Terim yeni transfer Falcao'ya da övgüler yağdırarak, "Fiziki açıdan eksikleri var ama 11'deki idmana 9'da geliyor. Son maçtaki açlığı da bizi çok memnun etti" diye konuştu.
NEREDE OLDUĞUMU HATIRLATIYOR
Son olarak Brugge maçına değinen başarılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi müziğini çok özledim. Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. Burada maçlar masa başında değil sahada kazanılıyor" dedi.
HER MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIZ
Takımın 4 haftalık performansından memnun olmadığını ifade eden Terim, "5 puan kaybettik. Ancak birçok yeni oyuncumuz var. Her maç daha daiyi olacağız" ifadesini kullandı.
11'DEKİ İDMANA 9'DA GELİYOR
Fatih Terim yeni transfer Falcao'ya da övgüler yağdırarak, "Fiziki açıdan eksikleri var ama 11'deki idmana 9'da geliyor. Son maçtaki açlığı da bizi çok memnun etti" diye konuştu.
NEREDE OLDUĞUMU HATIRLATIYOR
Son olarak Brugge maçına değinen başarılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi müziğini çok özledim. Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. Burada maçlar masa başında değil sahada kazanılıyor" dedi.
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