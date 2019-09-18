9'DA

maçı öncesindebasınınönüne çıkanTeknikDirektörüönemli açıklamalaryaptı... Tecrübelihoca,'nın sakatlığıylailgili olarak,"Bizim için anahtarbir oyuncu. Sakatlığıyazıldığı kadar ciddideğil ama önemli birkayıp" dedi.4 haftalık performansından memnun olmadığını ifade eden Terim, "5 puan kaybettik. Ancak birçok yeni oyuncumuz var." ifadesini kullandı.yeni transfer'yada övgüleryağdırarak, "Fizikiaçıdan eksiklerivar ama 11'deki idmana9'da geliyor.Son maçtaki açlığıda bizi çok memnunetti" diye konuştu.olarakmaçına değinenbaşarılı teknik adam,müziğini çok özledim.Bana nerede olduğumuhatırlatıyor.Burada maçlar masabaşında değil sahadakazanılıyor" dedi.