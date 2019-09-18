UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge'a konuk oluyor. TSİ 19.55'te başlayan ve Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu hakemlerinden Slavko Vincic yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY CANLI ANLATIM



İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta