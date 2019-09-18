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  • 18.09.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 20:06

- | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz , A grubundaki ilk maçında temsilcisi ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Club Brugge - Galatasaray | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz , 'a konuk oluyor. TSİ 19.55'te başlayan ve Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu hakemlerinden Slavko Vincic yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

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