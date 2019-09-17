Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilede çene kemiğinde kırık bulunan Younes Belhanda yer almadı.

Galatasaray'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya hareket edecek.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.