Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor... Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal'ın ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaparken bu gelişme camiada şimdiden tepkilere yol açtı. Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyada futbolculara çok büyük tepki gösterdi.
- Spor
- 16.09.2019
- Gazete
Kartal'ın kader üçgeni
Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor... Kartal son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Arka arkaya oynanacak üç zorlu maçta da iyi skorlar gelmezse zirvenin çok uzağında kalınabilir.
Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor... Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal'ın ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaparken bu gelişme camiada şimdiden tepkilere yol açtı. Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyada futbolculara çok büyük tepki gösterdi.
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