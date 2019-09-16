CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta tamamlanıyor. Bir maç eksiğiyle Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi.Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, bugün eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.

Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

ALANYASPOR İLE 7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.