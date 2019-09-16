CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe

İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi.
Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, bugün eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.
Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
ALANYASPOR İLE 7. RANDEVU
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.
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