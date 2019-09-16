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  • 16.09.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 19:59

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'in 4. haftasında , lider 'un konuğu oluyor. Liderlik maçı olarak görünen mücadelenin kazananı koltuğunu sağlama alacak. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe
maçı ne zaman? Spor Toto 'de 4. hafta tamamlanıyor. Bir maç eksiğiyle Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi.
Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de milli futbolcu , bugün eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.

Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

ALANYASPOR İLE 7. RANDEVU
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

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