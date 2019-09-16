Bugünkü
Takvim

Adana derbisinde dostluk kazandı

Adanaspor ile A.Demirspor arasında oynanan derbide gol sesi çıkmadı... İşte Takvim Gazetesi’nin 16 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Adana derbisinde dostluk kazandı
TFF 1. Lig'in 4. haftasında dün oynanan derbi maçta Adanaspor sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

ADANASPOR 10 KİŞİ KALDI
Adanaspor 58. dakikada Serdar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak buna rağmen rakibine geçit vermeyen Adanaspor sahadan 1 puanla ayrılmayı bildi.

RİZE&GÖZTEPE'DEN SES GELMEDİ!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe'de yeni transferler Marcio Mossoro, Napoleoni ve Soner Aydoğdu 11'de forma giydi.

GÖZTEPE GOLE HASRET
İki takımın da gol için mücadele etmesi ortaya zevkli bir maç çıkarsa da karşılaşmada gol olmadı. Namağlup Çaykur Rizespor puanını 8'e, henüz golü olmayan Göztepe ise 2'ye yükseltti.

KONYA İLK GALİBİYETİNİ DENİZLİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Konyaspor, 'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Konya'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 54. dakikada Miya kaydetti. Bu sonuçla Konya bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Denizlispor ise ilk yenilgisini aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdana derbisinde dostluk kazandı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri