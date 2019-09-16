Adana derbisinde dostluk kazandı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında dün oynanan derbi maçta Adanaspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
ADANASPOR 10 KİŞİ KALDI
Adanaspor 58. dakikada Serdar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak buna rağmen rakibine geçit vermeyen Adanaspor sahadan 1 puanla ayrılmayı bildi.
RİZE&GÖZTEPE'DEN SES GELMEDİ!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe'de yeni transferler Marcio Mossoro, Napoleoni ve Soner Aydoğdu 11'de forma giydi.
GÖZTEPE GOLE HASRET
İki takımın da gol için mücadele etmesi ortaya zevkli bir maç çıkarsa da karşılaşmada gol olmadı. Namağlup Çaykur Rizespor puanını 8'e, henüz golü olmayan Göztepe ise 2'ye yükseltti.
KONYA İLK GALİBİYETİNİ DENİZLİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Konya'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 54. dakikada Miya kaydetti. Bu sonuçla Konya bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Denizlispor ise ilk yenilgisini aldı.
ADANASPOR 10 KİŞİ KALDI
Adanaspor 58. dakikada Serdar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak buna rağmen rakibine geçit vermeyen Adanaspor sahadan 1 puanla ayrılmayı bildi.
RİZE&GÖZTEPE'DEN SES GELMEDİ!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe'de yeni transferler Marcio Mossoro, Napoleoni ve Soner Aydoğdu 11'de forma giydi.
GÖZTEPE GOLE HASRET
İki takımın da gol için mücadele etmesi ortaya zevkli bir maç çıkarsa da karşılaşmada gol olmadı. Namağlup Çaykur Rizespor puanını 8'e, henüz golü olmayan Göztepe ise 2'ye yükseltti.
KONYA İLK GALİBİYETİNİ DENİZLİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Konya'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 54. dakikada Miya kaydetti. Bu sonuçla Konya bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Denizlispor ise ilk yenilgisini aldı.
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