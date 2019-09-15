Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İngıltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda finalde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.
LİVERPOOL NEWCASTLE ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Newcastle United'ı 3-1 yendi... Mücadelenin 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin (2) ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3 puanı kazanmayı başardı.
DENİZLİSPOR EVİNDE KONYA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Gençlerbirliği maçı dışında 3 maç daha oynanacak. Ligin başarılı takımlarından Denizlispor saat 20.00'de evinde Konya'yı ağırlayacak. Saat 17.00'de Ankaragücü ile Malatya mücadele edecek. Yine aynı saatte Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaşacak.
MARMARİS'TE RED BULL SPORCULARI ZİRVEDE
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabında 3. gün sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Red Bull'dan Sebastien Ogier, 13 etap sonunda 3.20.12'lik derecesiyle liderliği elinde tutarken takım arkadaşı Lappi, günü takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BUGÜN BELLİ OLUYOR
Basketbolda Dünya Kupası finalinde bugün karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı bugün Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te oynanacak.
FENERİUM'DA İŞLER YOLUNDA
Hem yeni sezon formalarında hem de diğer ürünlerde satışlar memnun etti, Yeni sezon formalarında satış rakamı 83 bini aşmış durumda.
BASRİ DİRİMLİLİ UNUTULMADI
Fenerbahçe'nin "Mehmetçik" lakaplı efsane oyuncusu Basri Dirimlili ölümünün 22. yılında anıldı. Resmi siteden de Dirimlili için bir açıklama yapıldı.
LİVERPOOL NEWCASTLE ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Newcastle United'ı 3-1 yendi... Mücadelenin 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin (2) ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3 puanı kazanmayı başardı.
DENİZLİSPOR EVİNDE KONYA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Gençlerbirliği maçı dışında 3 maç daha oynanacak. Ligin başarılı takımlarından Denizlispor saat 20.00'de evinde Konya'yı ağırlayacak. Saat 17.00'de Ankaragücü ile Malatya mücadele edecek. Yine aynı saatte Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaşacak.
MARMARİS'TE RED BULL SPORCULARI ZİRVEDE
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabında 3. gün sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Red Bull'dan Sebastien Ogier, 13 etap sonunda 3.20.12'lik derecesiyle liderliği elinde tutarken takım arkadaşı Lappi, günü takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BUGÜN BELLİ OLUYOR
Basketbolda Dünya Kupası finalinde bugün karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı bugün Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te oynanacak.
FENERİUM'DA İŞLER YOLUNDA
Hem yeni sezon formalarında hem de diğer ürünlerde satışlar memnun etti, Yeni sezon formalarında satış rakamı 83 bini aşmış durumda.
BASRİ DİRİMLİLİ UNUTULMADI
Fenerbahçe'nin "Mehmetçik" lakaplı efsane oyuncusu Basri Dirimlili ölümünün 22. yılında anıldı. Resmi siteden de Dirimlili için bir açıklama yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.