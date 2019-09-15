Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) İngıltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda finalde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. İşte Takvim Gazetesi’nin 15 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

İngıltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda finalde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.



LİVERPOOL NEWCASTLE ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Newcastle United'ı 3-1 yendi... Mücadelenin 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin (2) ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3 puanı kazanmayı başardı.



DENİZLİSPOR EVİNDE KONYA'YI AĞIRLIYOR

Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Gençlerbirliği maçı dışında 3 maç daha oynanacak. Ligin başarılı takımlarından Denizlispor saat 20.00'de evinde Konya'yı ağırlayacak. Saat 17.00'de Ankaragücü ile Malatya mücadele edecek. Yine aynı saatte Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaşacak.



MARMARİS'TE RED BULL SPORCULARI ZİRVEDE

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabında 3. gün sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Red Bull'dan Sebastien Ogier, 13 etap sonunda 3.20.12'lik derecesiyle liderliği elinde tutarken takım arkadaşı Lappi, günü takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BUGÜN BELLİ OLUYOR

Basketbolda Dünya Kupası finalinde bugün karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı bugün Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te oynanacak.



FENERİUM'DA İŞLER YOLUNDA

Hem yeni sezon formalarında hem de diğer ürünlerde satışlar memnun etti, Yeni sezon formalarında satış rakamı 83 bini aşmış durumda.



BASRİ DİRİMLİLİ UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin "Mehmetçik" lakaplı efsane oyuncusu Basri Dirimlili ölümünün 22. yılında anıldı. Resmi siteden de Dirimlili için bir açıklama yapıldı.