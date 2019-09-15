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’da ilk maçına çıkan fark yarattı

, ilk maçında K.Paşa’ya attığı golle 20 bin Euro kazandı. Kulübünün de galibiyet nedeniyle ’den 2.7 milyon TL almasını sağladı. 'de yüzde 45 olan isabetli pas verme oranı Falcao'da yüzde 70 oldu. Falcao'yu izlemek için 44 bin kişi maça geldi.

Başrolde Falcao var!
Falcao ilk maçında gündeme oturdu. önünde galibiyeti getiren golü atan Kolombiyalı sözleşmesinde yazan maddeye göre 20 bin Euro kazanacak. G.Saray da sayesinde 'den 2.7 milyon TL alacak.



DIAGNE'Yİ İLK MAÇINDA GEÇTİ
Geçen sezon ilk 3 maçta gol atamayan 'nin aksine ilk maçında gol attı. Diagne'de yüzde 45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı Falcao'da yüzde 70'e çıktı.



44 BİN TARAFTARI STADA ÇEKTİ
Cuma günü olmasına karşın Kasımpaşa maçına 44 bin kişi Falcao'yu izlemek için geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarlar Falcao forması olarak kulübün gelir elde etmesini sağladı.

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