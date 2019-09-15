Falcao ilk maçında gündeme oturdu. Kasımpaşa önünde galibiyeti getiren golü atan Kolombiyalı sözleşmesinde yazan maddeye göre 20 bin Euro kazanacak. G.Saray da Falcao sayesinde TFF'den 2.7 milyon TL alacak.
DIAGNE'Yİ İLK MAÇINDA GEÇTİ
Geçen sezon ilk 3 maçta gol atamayan Diagne'nin aksine ilk maçında gol attı. Diagne'de yüzde 45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı Falcao'da yüzde 70'e çıktı.
44 BİN TARAFTARI STADA ÇEKTİ
Cuma günü olmasına karşın Kasımpaşa maçına 44 bin kişi Falcao'yu izlemek için geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarlar Falcao forması olarak kulübün gelir elde etmesini sağladı.
DIAGNE'Yİ İLK MAÇINDA GEÇTİ
Geçen sezon ilk 3 maçta gol atamayan Diagne'nin aksine ilk maçında gol attı. Diagne'de yüzde 45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı Falcao'da yüzde 70'e çıktı.
44 BİN TARAFTARI STADA ÇEKTİ
Cuma günü olmasına karşın Kasımpaşa maçına 44 bin kişi Falcao'yu izlemek için geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarlar Falcao forması olarak kulübün gelir elde etmesini sağladı.
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