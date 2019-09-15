Bir çuval fındığa 2 yeni transfer Transferi için ne Türk Lirası verildi, ne de euro. Sadece bir çuval fındık verdiler ve transfer ettiler. Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor, aylık bir çuval fındık karşılığında bir sağ bek bir de kaleci transfer etti.

Transferi için ne Türk Lirası verildi, ne de euro. Sadece bir çuval fındık verdiler ve transfer ettiler. Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor, aylık bir çuval fındık karşılığında bir sağ bek bir de kaleci transfer etti. Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor'dan kaleci Burak Karabayrak'ı transfer eden Korganspor takımının yetkilileri, çok başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek. TÜM MANŞETLER