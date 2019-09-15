9-2 kazanabilirdik

Gazişehir Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, Beşiktaş karşısında farkı kaçırdıklarını söyledi. Rumen teknik adam, "Maçı 9-2 kazansaydık normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu. 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik ve hak ederek kazandık" dedi. Sumudica ayrıca takım olarak Beşiktaş'a karşı bir taktik zaferi elde ettiklerini ifade etti.
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