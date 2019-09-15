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9-2 kazanabilirdik

Gazişehir’in hocası Sumudica, “9-2 kazanabilirdik. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu. 2 topumuz direkten döndü” dedi.

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