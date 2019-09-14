SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlıların Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.