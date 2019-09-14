Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş XI : Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven
Ayrıntılar geliyor...
SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET
Beşiktaş XI : Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven
Ayrıntılar geliyor...
SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.
Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlıların Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.
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