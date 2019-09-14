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  • 14.09.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 19:20

Son dakika: Gazişehir - karşılaşmasının 11'leri belli oldu

'in 4. haftasında , Gazişehir ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin 11'leri belli oldu....

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
'in 4. haftasında , Gazişehir ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş XI : Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven

Ayrıntılar geliyor...

SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.
Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlıların Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.

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