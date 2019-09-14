Bugünkü
Takvim

Dönüşler zordur!

,"Milli ara sonrası oynanan maçlar zordur. Birçok arkadaşımız uzun yolculuklar yapıyor. İlk yarı baskılı oynadık. İkinci yarı biraz bu yorgunluğu hissettik. Bu yorgunluğun nedeni yolculukları. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Dönüşler zordur!
G.Saray'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Mariano, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalar yaptı. Sambacı yıldız, "Milli ara sonrası oynanan maçlar zordur. Birçok arkadaşımız uzun yolculuklar yapıyor. İlk yarı baskılı oynadık. İkinci yarı biraz bu yorgunluğu hissettik. Bu yorgunluğun nedeni yolculukları. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDönüşler zordur!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri