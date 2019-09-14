Dönüşler zordur!

G.Saray'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Mariano, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalar yaptı. Sambacı yıldız, "Milli ara sonrası oynanan maçlar zordur. Birçok arkadaşımız uzun yolculuklar yapıyor. İlk yarı baskılı oynadık. İkinci yarı biraz bu yorgunluğu hissettik. Bu yorgunluğun nedeni milli takım yolculukları. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 14.09.2019
- Gazete
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