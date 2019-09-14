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  • 14.09.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 20:00

CANLI | - | Beşiktaş maçı anlatım

, 'in 4. haftasında deplasmanına konuk oluyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybeden Beşiktaş'ta hedef Gazişehir Gaziantep deplasmanından 3 puan ile dönmek. Siyah - Beyazlı ekibin ilk 11'inde yeni transferler Elneny ve Diaby de yer alıyor. Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş karşılaşmasının ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

CANLI | Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş
'in 4. haftasında , Gazişehir ile karşı karşıya geliyor.

İşte Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri

Beşiktaş XI : Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven

Gazişehir XI : Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Twumasi



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SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.
Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta ve 'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlıların maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan ve 'un yanı sıra yer almadı.

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